الخارجية الروسية: دبلوماسيون من أمريكا وفرنسا يصلون موسكو لبحث نزاع كاراباخ

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أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وصول دبلوماسيين فرنسيين وأمريكيين إلى العاصمة الروسية موسكو، غدا /الأربعاء/، لبحث تسوية الصراع في كاراباخ.

وقالت زاخاروفا - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم /الثلاثاء/ - :" إن ما تناقلته تقارير إخبارية بشأن عقد هذا اللقاء صحيح"، مشيرة إلى أن السفير المفوض إيجور بوبوف سيمثل الجانب الروسي في هذا اللقاء. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن في وقت سابق، أن السلطات الأمريكية وأوروبا بحاجة إلى العمل المشترك لمواجهة تصرفات تركيا في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية.

يُذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا في 9 نوفمبر الجاري اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ، وينص هذا الاتفاق على توقف القوات الأرمنية والأذرية عند مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وكاراباخ، ويتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع وعودة النازحين برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.