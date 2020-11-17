الخارجية الأمريكية تضع 2 من قيادات حركة الشباب الصومالية على قائمة الإرهاب

كتب أحمد عرفة

وضعت وزارة الخارجية الأمريكية، 2 من قيادات حركة الشباب الصومالية على قائمة الإرهاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها قال مسئولون أمريكيون، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد يسحب كل القوات الأمريكية من الصومال، ضمن خطة خفض القوات فى الخارج، وفقا لمصادر إعلامية. وفى وقت سابق حذر حلف شمال الأطلسى من ثمن باهظ حال سحب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب القوات الأمريكية من أفغانستان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، من أن انسحابا متسرعا للحلف من أفغانستان سيكون ثمنه باهظا جدا مع خطر تحول هذا البلد مجددا إلى قاعدة للإرهابيين الدوليين.