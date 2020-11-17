الحلم أصبح حقيقة.. الانتهاء من تنفيذ كوبرى ميدان المديرية ببنى سويف بتكلفة 90 مليون جنيه

بنى سويف هانى فتحى

من حلم ظل يراود أهالى محافظة بنى سويف لحقيقة أصبحت الأعمدة الخرسانية شاهدة علية، إنشاء كوبرى ميدان المديرية بمدينة بنى سويف بتكلفة إجمالية 90 مليون جنيه.

كوبرى ميدان المديرية كان الحل الذى اتفقت علية اللجان الهندسية من وزارة النقل وكلية الهندسة كأحد الحلول والتى كان من ضمنها عمل نفق أسفل مزلقان السكك الحديدية أو نقل المحطة من مكانها أو مد شريط السكك الحديدية بالمحطة .

وعلى مدار سنوات عدة وظل حلم ايجاد حل لمشكلة التكدس المرورى بمحافظة بنى سويف يراود اهالى المحافظة حتى جاءت زيارة المهندس كامل الوزير وزير النقل للمحافظة للمحافظة والذى أصدر قرار بالموافقة على إنشاء كوبرى المديرية أعلى مزلقان السكك الحديدية مدينة بنى سويف لحل أزمة توقف القطارات داخل المحطة الأمر الذى كان يعطل حركة عبور السيارات القادمة من شرق الابراهيميه إلى غربها عشرات المرات

وقال الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف ان الكوبرى تم م الانتهاء من تنفيذة بتكلفة 90 مليون جنيه، مشيرا الى ان الكوبرى الذى يبلغ طوله 540 م وعرض 8 م، وهو اتجاه واحد من حارتين يبدأ من أمام عمر أفندى مارًا بالطريق المؤدى لمزلقان السكة الحديد ثم يعلو شريط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية فى اتجاه موازٍ لشارع بورسعيد وينتهى أمام البنك الزراعى المصري.

وأكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أنه كان يتابع بشكل يومى سير الأعمال الجارى تنفيذها فى مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان ميدان المديرية بمدينة بنى سويف،لتوفير السيولة المرورية بالمنطقة وتأمين المرور فيما يتعلق بحركة السير والمشاة بالمنطقة ،والذى تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى ،بتكلفة 90 مليون جنيه

من جانبها قامت مديرية الطرق بالتنسيق مع المرور بتغيير اتجاهات المرور بشارعى حافظ والبنوك بمدينة بنى سويف العاصمة ليتماشى مع الحركة المرورية الجديدة بعد الانتهاء من مشروع الكوبرى الجديد بالميدان " كوبرى مزلقان المديرية "، والذى يشمل تغيير اتجاه الشارعين المذكورين ليكون اتجاه شارع البنوك قادم من مقبل تجاه ميدان المديرية ويكون اتجاه شارع حافظ العكس ،على أن يكون القادم من جامع عمر بن عبد العزيز اتجاه مقبل

ووضعت مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع المرور،خطة لتطوير منطقة أسفل الكوبري،والذى يتضمن خلق محاور مرورية جديدة،وأعمال تجميل متنوعة ووضع علامات إرشادية ،بما يتماشى مع الكوبرى الجديد وضمن التطوير الشامل للميدان،حيث يتضمن التصميم أعمال توسعة للمحاور المرورية القائمة وتجميل، علاوة على تشغيل الشارع أمام مسجد عمر بن عبد العزيز وشارع الرياضى وفقا للحركة المرورية السابقة قبل البدء فى إنشاء الكوبرى الجديد بالميدان

وسادت أهالى المحافظة حالة من الفرح الشديد الانتهاء من كوبرى المديرية حيث قال أحمد محمد سائق تاكسى ان الكوبرى حل أزمة توقف السيارات لأكثر من نصف ساعة فى المرة الواحدة انتظارا لمرور القطارات من أمام مزلقان المديرية.