اليوم السابع
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الجمعة.. إنقطاع الكهرباء عن سكشن " 2،1 " بلوحة توزيع طنطا الجديدة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 04:23 م
الجمعة.. إنقطاع الكهرباء عن سكشن " 2،1 " بلوحة توزيع طنطا الجديدة قطع الكهرباء - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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قالت المهندسة أمانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب بمحافظة الغربية بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن سكشن 1 و 2 بلوحة توزيع الكهرباء (طنطا الجديدة ) يوم الجمعة 20 نوفمبر من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباح نفس اليوم وذلك لإجراء لتغيير الخرطوم الحساس بجهاز الإطفاء الذاتى .

واوضحت فى بيان لها أن الأماكن التى تتأثر بفصل التيار الكهربائى هى "شارع حسن رضوان من سكة المحلة وحتى شارع ثروت - شارع بطرس حتى شارع العنانية - منطقة المرشحة - الفحص القديم - شارع الحلو من أول شارع محب حتى شارع الفالوجة" ونهيب الشركة قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة .

 


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