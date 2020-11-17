وأضافت أنه تم توقيف 108 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من إليزي وأدرار (جنوب) وتلمسان وسيدي بلعباس (شمال غرب) والطارف (شمال شرق).

وأضافت أنه تم ضبط 45 تاجر مخدرات وضبط كميات ضخمة من المخدرات تُقدر بـ(16) قنطارا و(21,762) كيلوجرام تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب، بحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية.