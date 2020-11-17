التشيك تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا و85 حالة وفاة

براغ (أ ش أ)

أظهرت بيانات وزارة الصحة التشيكية تسجيل 5 آلاف و406 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار ال24 ساعة الماضية، وأوضحت الوزارة - حسبما ذكر راديو براغ الدولى اليوم الثلاثاء، أنه جرى تسجيل 85 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس أمس؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 6 اآلاف و416 حالة، بينما تبلغ الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد 117 ألفا و858 حالة، بينهم 6 آلاف و592 حالة تخضع حاليا للعلاج بالمستشفيات.

على صعيد متصل، طلبت الحكومة التشيكية من مجلس النواب الموافقة على تمديد حالة الطوارئ الحالية حتى 30 ديسمبر المقبل.