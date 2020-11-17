اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 02:24 م
خالد صلاح
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التشيك تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا و85 حالة وفاة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 02:02 م
التشيك تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا و85 حالة وفاة فريق طبى لمكافحة فيروس كورونا
براغ (أ ش أ)

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أظهرت بيانات وزارة الصحة التشيكية تسجيل 5 آلاف و406 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار ال24 ساعة الماضية، وأوضحت الوزارة - حسبما ذكر راديو براغ الدولى اليوم الثلاثاء، أنه جرى تسجيل 85 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس أمس؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 6 اآلاف و416 حالة، بينما تبلغ الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد 117 ألفا و858 حالة، بينهم 6 آلاف و592 حالة تخضع حاليا للعلاج بالمستشفيات.

على صعيد متصل، طلبت الحكومة التشيكية من مجلس النواب الموافقة على تمديد حالة الطوارئ الحالية حتى 30 ديسمبر المقبل.


التشيك

كورونا

فيروس كورونا

الصحه التشيكيه

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