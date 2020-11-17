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التحالف العربى: تدمير دفاع جوى معاد من نوع "سام 6" تابع لميليشيات الحوثى

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 09:20 م
التحالف العربى: تدمير دفاع جوى معاد من نوع "سام 6" تابع لميليشيات الحوثى التحالف العربى
كتب أحمد عرفة

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أكد التحالف العربى في اليمن، الذى يتزعمه المملكة العربية السعودية، تدمير دفاع جوي معاد من نوع "سام 6" تابع لميليشيات الحوثي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن الجيش اليمني ، مقتل وإصابة عدد من مسلحي الحوثيين، بقصف لطيران التحالف العربي في اليمن الذى تتزعمه المملكة العربية السعودية على مواقع الحوثيين في صعدة شمال اليمن.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، استهدف طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، تجمعات الحوثيين خلف مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة، لافتا إلى أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير عدد من الآليات القتالية.

 

 


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