رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، 16 فلسطينيا من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية، وذكر نادى الأسير الفلسطيني - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاحتلال اعتقل 4 فلسطينيين من عدة أنحاء في نابلس، وفلسطينيين اثنين من بلدة "بيرزيت" شمال رام الله، بالإضافة إلى اعتقال فلسطيني من بلدة "جبع" جنوب جنين، وآخر من بيت لحم، واثنين من بلدة بيت أمر في الخليل.