الاتحاد الأوروبى يدعم التحول الديمقراطى فى السودان

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان السفير روبرت فان دن، التطلع للتعاون المثمر مع مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، لتقديم المساعدة من أجل دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.
والتقى محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، اليوم /الثلاثاء/ مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان السفير روبرت فان دن، حيث تطرق اللقاء للترتيبات الجارية لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول جهود تنفيذ اتفاقية السلام خاصة وأن الاتحاد الأوروبي كان من الضامنين للاتفاق الذي تم توقيعه بجوبا في الثالث من أكتوبر الماضي، وأن اللقاء تطرق للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والسودان فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة خاصة في مجال التغير المناخي.
الاتحاد الأوروبى يدعم التحول الديمقراطى فى السودانالثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 07:02 م
الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
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أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان السفير روبرت فان دن، التطلع للتعاون المثمر مع مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، لتقديم المساعدة من أجل دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.
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