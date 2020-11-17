الإسكندرية الأزهرية تؤكد على معايير وضع أسئلة الامتحانات ومواعيد تسليمها

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع موجهى العموم لجميع التخصصات؛ للتأكيد على معايير وضع أسئلة الامتحانات، ومواعيد تسليمها لإدارة الامتحانات.

وترأس الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعلاء العريان الوكيل الثقافى والشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات وبحضور علاء الحلفاوى مدير الشئون القانونية، وإبراهيم المغربى مدير التفتيش المالى والإدري، وبعض مديرى المراحل والإدارات التعليمية بالمنطقة.

وأكد هاشم، على الدقة والأمانة، ومراعاة المعايير، واختيار أكفأ الموجهين لوضع الأسئلة، وعدم وجود صلة قرابة للمواجهين واضعى الامتحانات من الطلاب، وكتابة إقرارات بذلك.

وشدد على الدور الهام والبارز للموجه فى العملية التعليمية، وأهمية تحمل المسئولية، والإخلاص فى العمل، والتكاتف وبذل قصارى الجهد؛ للمحافظة على الصورة المشرفة للأزهر الشريف، الذى له مقام رفيع فى مصر، وفى جميع بلاد العالم وأضاف أنه يجب تسليم جميع الأسئلة لجميع التخصصات لإدارة الامتحانات فى موعد غايته نهاية الشهر الجاري.

ومن جانبه، قال علاء العريان،الوكيل الثقافي، أننا فى غرفة عمليات مفتوحة حتى الانتهاء من وضع الأسئلة، وتسليمها، متوجهًا بخالص الشكر والتقدير لموجهى العموم؛ لما يبذلونه من جهد فى دعم العملية التعليمية.