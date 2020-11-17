اليوم السابع
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الأربعاء.. فرنسا تجرى محادثات ناجورنو قرة باغ بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 07:02 م
الأربعاء.. فرنسا تجرى محادثات ناجورنو قرة باغ بشأن اتفاق وقف إطلاق النار جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسى
باريس (رويترز)

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قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان، اليوم الثلاثاء، إن دبلوماسيين فرنسيين وأمريكيين سيجرون محادثات مع روسيا غدا الأربعاء فى موسكو، لإزالة الغموض المرتبط باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات أذربيجان وقوات الأرمن فى منطقة ناجورنو قرة باغ.

 

وقال لو دريان لنواب البرلمان "غدا سنعقد اجتماعا فى موسكو مع المبعوثين المعنيين بالملف لإزالة الغموض المحيط بوقف إطلاق النار".

 

وأضاف أن مواطن الغموض تتعلق بقضية اللاجئين وترسيم حدود وقف إطلاق النار ووجود تركيا وعودة المقاتلين وبدء المفاوضات بشأن وضع ناجورنو قرة باغ.

 


فرنسا

ناجورنو قرة باغ

إطلاق النار

أخبار فرنسا

جان إيف لو دريان

أمريكا

روسيا

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