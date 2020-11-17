استئصال ورم كبير بجدار القلب الخارجي لطفلة عمرها شهرين بمستشفى المنصورة

الدقهلية شريف الديب

أعلن اليوم الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية نجاح فريق طبي فى استئصال ورم كبير بجدار القلب الخارجي لطفلة تبلغ من العمر شهرين، كانت تعاني من وجود ضغط شديد في القصبة الهوائية نتيجة الورم، ما أدى الى توقف قلب الطفلة كما وجد قناة شريانية بين الشريان الاورطى والشريان الرئوي.

وتم التدخل الطبي السريع، واستئصال الورم كاملا، وتمت العملية بنجاح باهر، وخرجت الطفلة من العمليات، ووضعت بالعناية المركزه تحت الملاحظة.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لإدارة المستشفى، والفريق الطبى المكون من الدكتور عادل الجمل أستاذ جراحة قلب الأطفال، والدكتور محمد سامح أخصائي جراحه القلب، والدكتور أحمد أحمد ماهر استشاري التخدير، وأخصائيو التمريض سومه فايد، وأسماء سعد عبد اللطيف، وآيه محمد السعيد، منصور عبد اللطيف والفريق المعاون بالمستشفى، واعدا أياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية، وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.