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ارتفاع وفيات فيروس كورونا بمحافظة شمال سيناء إلى 44 حالة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 02:40 م
ارتفاع وفيات فيروس كورونا بمحافظة شمال سيناء إلى 44 حالة موقف كورونا بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء فى بيانها اليومى، بشأن موقف كورونا تسجيل حالة وفاة جديدة لمصاب بكورونا ليرتفع اجمالى عدد حالات الوفيات بنطاق شمال سيناء منذ ظهور الجائحة لـ 44 حالة.

واوضح بيان صحة شمال سيناء انه خلال ال24 ساعة الماضية تم تسجيل صفر حالات ايجابية و5 حالات شفاء، وحالة وفاه وحجز 4 حالات لتلقى العلاج بالمستشفيات و44 فى عزل منزلى .

واشار البيان إلى أن إجمالي الحالات منذ ظهور جائحة كورونا، 153 حالة إيجابية، و44 حالة وفاة، وعدد الحالات التى تم لها الشفاء 646 حالة.

ونفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش حملة تعقيم وتطهير لحى عاطف السادات، وأفاد بيان للوحدة بأنه تمت تغطية حى عاطف السادات، بمنطقة خلف السلع الغذائية، وخلف المطاحن ، ومقرات حكومية بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب ضمن عمليات الترصد الحشرى المستمرة.

كما تمت تغطية محطات الصرف الصحي فى حى عاطف السادات بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، برئاسة وإشراف مهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وأعضاء الفريق مهندس محمود فايز والسيد السنوسي ومحمد شحاته ومحمد إسماعيل وحسن عبدالرحمن وأحمد على ونافذ عبده مسلم وانتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش من حملة تعقيم وتطهير حى العبور.

 

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