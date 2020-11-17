اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:00 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا فى أمريكا إلى 246232 حالة وفاة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 09:27 م
ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا فى أمريكا إلى 246232 حالة وفاة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، إن إجمالى الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة ارتفع إلى 11 مليونا و136 ألفا و253 إصابة بزيادة 151855 إصابة عن الحصيلة السابقة، وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 246232 بعد تسجيل 762 حالة جديدة.

 

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 عند الرابعة عصر أمس الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التى نشرتها قبل ذلك بيوم.

 

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التى تسجلها كل ولاية على حدة.

 

 


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