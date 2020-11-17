اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 06:55 م
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إيران تستدعى السفير الإيطالى بشأن خلاف مع كندا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 06:40 م
إيران تستدعى السفير الإيطالى بشأن خلاف مع كندا محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانى
دبى (رويترز)

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قالت وسائل إعلام رسمية، إن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت اليوم الثلاثاء المبعوث الإيطالي، الذى يمثل المصالح الكندية فى طهران، للاحتجاج على ما وصفته بعدم تعاون كندا فى إنشاء خدمات قنصلية لجالية إيرانية كندية كبيرة.

 

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون على موقعها على الإنترنت، إن الوزارة اتهمت كندا أيضا فى الاجتماع مع السفير بأنها لا تساعد فى اعتقال مصرفى إيرانى سابق يقيم فى كندا مطلوب لدى طهران بتهمة ارتكاب جرائم مالية، ولم ترد وزارة الخارجية الكندية على طلبات للتعليق.

 

وقطعت كندا العلاقات الدبلوماسية مع إيران فى عام 2012، ووصفت إيران بأنها أكبر تهديد للأمن العالمي. ونفت إيران هذه الاتهامات.

 

وتصاعد التوتر بين البلدين منذ أن اعترف الحرس الثورى الإيرانى بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ فى الثامن من يناير معتقدا أن الطائرة صاروخ، فى وقت كان التوتر فيه شديدا بين إيران والولايات المتحدة، وكان العديد من ضحايا الحادث، وعددهم 176 قتيلا، مواطنين كنديين أو مقيمين دائمين.

 


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