اليوم السابع
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إصلاح كسر ماسورة طرد الصرف الصحى الرئيسى فى بورسعيد.. صور

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 01:49 م
إصلاح كسر ماسورة طرد الصرف الصحى الرئيسى فى بورسعيد.. صور إصلاح كسر ماسورة طرد الصرف الصحى
بورسعيد محمد فرج

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قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قطاع بورسعيد بإصلاح ماسورة طرد الصرف الصحى الرئيسى الممتد من المنطقة الأولى بحى المناخ حتى المنطقة الأزهرية بحى الزهور.

وقال المحاسب فوزى الوالى رئيس حى الزهورلـ"اليوم السابع"، إن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قطاع بورسعيد إستجابت لإصلاح كسر خط طرد الصرف الصحى الرئيسى وقامت بغلق محطتي للصرف الصحى لتتمكن من الإصلاح الفورى حتى لايؤدى الى مزيد من غرق الشوارع  التى تأثرت بمياه المجارى.
 
وأضاف "الوالى"، أن قطاع القابضة  ببورسعيد قام بالتدخل الفورى والدفع بفرق الصيانة والإصلاح والمعدات اللازمة وإنهاء المشكلة والقيام بشفط مياه المجارى من المناطق التى تضررت من غرق الشوارع نتيجة غلق محطتين للصرف الصحى .
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إصلاح كسر ماسورة طرد الصرف الصحى

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إصلاح كسر ماسورة طرد الصرف الصحى

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إصلاح كسر ماسورة طرد الصرف الصحى

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إصلاح كسر ماسورة طرد الصرف الصحى

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إصلاح كسر ماسورة طرد الصرف الصحى

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إصلاح كسر ماسورة طرد الصرف الصحى

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إصلاح كسر ماسورة طرد الصرف الصحى
 
 
 

إصلاح كسر ماسورة

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