إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق فرع بأخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد طريق قرية الخلوة دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج، انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على الطريق نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص من مستقلى السيارة، تم نقل المصابين إلى مستشفى أخميم المركزى لتلقى العلاج وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث لرفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير امن سوهاج ، بلاغا من مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بإنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق ووجود مصابين بدائرة مركز أخميم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بإنقلاب سيارة على الطريق نتيجة إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة إنعام برعي السيد 31 سنه بسحاجات وكدمات وحسن محمود مرعي 16 سنه بسحاجات وكدمات وسلمى ضاحى منصور عامين كدمات وإسماعيل محمود محمد حسن 61 سنه إشتباه كسر بالذراعين ومحمد الضبع محمود 15 سنه إشتباه كسر بالذراع الأيسر وإشتباه ما بعد الارتجاج تم نقل المصابين لمستشفى أخميم المركزى وتحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعى.

تم الدفع بقوات إدارة المرور وتم رفع اثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير عليه بعد توقفها جزئيا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.