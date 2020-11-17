كابول (أ ش أ)

أصيب ثلاثة من أفراد الشرطة الأفغانية، على الأقل، فى انفجار سيارة مفخخة بإقليم "فارياب" شمالى أفغانستان، ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم /الثلاثاء/ عن حاكم الإقليم، نقيب الله فايق، قوله إن حركة طالبان كانت تسعى إلى استهداف مقر الشرطة في منطقة قيصر بسيارة مفخخة، لكن تم تحديد السيارة من قبل القوات الأمنية وتم إيقافها قبل أن تصل إلى هدفها.