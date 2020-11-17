إخلاء منزل من السكان بسوهاج لوجود تصدعات وتعرضه للانهيار

سوهاج محمود مقبول

أخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالاشتراك مع حى غرب سوهاج منزلا مكونا من 3 طوابق ومبني بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 65 مترا، مأهول بالسكان بعد وجود تصدعات بالمنزل.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد بوجود منزل آيل للسقوط دائرة القسم تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث قسم أول سوهاج بوجود منزل أيل للسقوط بدائرة القسم مأهول بالسكان.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين أن المنزل مكون من ثلاثة طوابق ومبني بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 65 متر ملك المدعو أحمد ا ع 63 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية مأهول بالسكان ووجود بعض التصدعات بحوائطه.

تم إخلاء المنزل من قاطنيه وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بقدم المنزل وتهالكه تم فرض كردون أمنى وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.