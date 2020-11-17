وأضاف ستيبانوف - وفق ما ذكرته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 516 طفلا و565 من العاملين في القطاع الصحي بأوكرانيا.



وأوضح أنه تم تسجيل 159 حالة وفاة جديدة ، فيما تماثل 6786 شخصا للشفاء، وتم نقل 1610 حالات إلى المستشفيات لتلقي العلاج.. مشيرا إلى أن العاصمة (كييف) سجلت أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها منطقة دنيبروبتروفسك ثم منطقة أوديسا وتشيركاسي تليها زابوريزهيا.