أوقاف المنيا تهدى سلسلة كتب لمكتبات الكليات والمدارس بالمحافظة لدعم نبذ العنف

المنيا - حسن عبد الغفار

أهدي الشيخ سلامه عبد الرازق وكيل وزارة الاوقاف بالمنيا، سلسلة كتب "رؤية" للدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، لتوزعها على عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ولإثراء المكتبة الجامعية بهذه السلسلة العظيمة من الكتب.

كما أهدي وكيل وزارة الأوقاف، مجموعة كتب أخرى، لمديرية التربية والتعليم، لتوزعها على المكتبات بجميع المدارس، فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الاوقاف وجميع مؤسسات الدولة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف.

وأثنى رئيس الجامعة ووكيل وزارة التعليم، على ما تتضمنه سلسلة كتب "رؤية" من موضوعات ومعلومات هامه لنبذ الصراعات والخلافات وشتى صور العنف ونشر روح المواطنة والتعايش السلمي واظهار تعاليم الاسلام السمحة من خلال رؤية عصرية مستنيرة للواقع العصري الذي نعيشه.

وقدم رئيس الجامعة ووكيل وزارة الأوقاف، الشكر للدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، لدور وزارة الأوقاف الملموس على أرض الواقع دعويا ومجتمعيا وتثقيفيا وتوعويا يشهد به القاصى والدانى داخليا وخارجيا.