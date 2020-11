أوباما يكشف أغانيه المفضلة وينصح متابعيه بسماعها: لعبت دورا مهما فى حياتى

كتب هيثم سلامة

كشف الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما عن قائمة أغانيه المفضلة، بمناسبة طرح كتابة الجديد الذى سيصل إلى الرفوف اليوم، موضحا أنها لعبت دورا مهما وكبيرا في حياته، كما نصح متابعيه بسماعها.

وكتب باراك أوباما، عبر حسابه بموقع تويتر:"لعبت الموسيقى دائمًا دورًا مهمًا في حياتي وكان هذا صحيحًا بشكل خاص خلال فترة رئاستي تكريمًا لكتابي الذي سيصل إلى الرفوف غدًا، أعددت قائمة التشغيل هذه التي تضم بعض الأغاني التي لا تنسى من إدارتي، آمل أن تستمتع به".



باراك أوباما عبر انستجرام

ونشر أوباما، أنفوجراف ضم عدد من الأغانى المفضلة لديه، والتي من ضمنها أغنية the weight للمغنى شون مينديز، وأغنية hala بونسية وat last بونسية وأغنية Only in America للثنائى بروكس ودان .

من جانب أخر، يستعد الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، لإصدار ثالث مؤلفاته، والذى يحمل عنوان "أرض الميعاد" وهو عبارة عن مذكرات بقلم الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، وقد كتبها أوباما بعد فترة توليه رئاسة الولايات المتحدة من 2009 إلى 2017، ومن المقرر نشر الكتاب فى اليوم 17 نوفمبر 2020، بعد فترة وجيزة من الانتخابات الوطنية، وتم إعداد طباعتها الأولى لتصل إلى ثلاثة ملايين نسخة تحسباً لطلب استثنائي، ووصفت صحيفة نيويورك تايمز الكتاب بأنه "مضمون فعليًا" ليكون الكتاب الأكثر مبيعًا لهذا العام، إلى جانب النسخة الأصلية الإنجليزية، وسيتم نشر 24 ترجمة للكتاب من بينها العربية.