اليوم السابع
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أمواج إعصار يوتا تضرب اليابسة وتصيب السكان بالرعب في جزيرة كولومبية.. فيديو

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 05:16 م
أمواج إعصار يوتا تضرب اليابسة وتصيب السكان بالرعب في جزيرة كولومبية.. فيديو أمواج الإعصار تغزو اليابسة
كتب محمد شعلان

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اصطحب اعصار يوتا الذي بدأ نشاطه في جزيرة سان أندريس الكولومبية أمواج قوية أصابت سكان الجزيرة بالذعر من شدة الأمواج التي خرجت إلى اليابسة، وأظهرت لقطات فيديو عرضتها شبكة ABC News الأمريكية، فيديو لأمواج هائلة تخرج إلى اليابسة بينما سمع صراخ السكان الذين أصيبوا بالذعر في جزيرة سان أندريس، قبالة ساحل نيكاراجوا، حيث اقتربت العاصفة القوية من الوصول إلى اليابسة في أمريكا الوسطى.

 

 

وازدادت قوة الإعصار يوتا ليتحول إلى الفئة الثانية على مقياس الأعاصير مع اتجاهه صوب أمريكا الوسطى التي لا تزال تتعافى من آثار الإعصار إيتا في حين توقع خبراء أن يدفع موسم العواصف الذي لم يسبق له مثيل هذا العام المزيد من الناس إلى الهجرة.

امطار الاعصار تغزو اليابسة
امطار الاعصار تغزو اليابسة

 

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إنه رصد يوتا يوم الأحد على بعد 410 كيلومترات من سواحل نيكاراجوا وهندوراس مصحوبا برياح سرعها القصوى 161 كيلومترا في الساعة، وأضاف المركز أنه من المتوقع أن يجلب الإعصار رياحا مدمرة وأمواجا عاتية وأمطارا غزيرة على أمريكا الوسطى.

 

وتحذر السلطات من أن اعصار إيوتا قد يفاقم الدمار الهائل الذي خلفه الإعصار إيتا الذي ضرب المنطقة قبل أسبوعين محدثا فيضانات وانهيارات طينية دمرت محاصيل وأودت بحياة العشرات في منطقة شاسعة تمتد من بنما حتى جنوب المكسيك.

 

فيما قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم الثلاثاء، إن الإعصار إيوتا وهو إعصار من الفئة الرابعة وصل إلى اليابسة على امتداد الساحل الشمالي الشرقي لنيكاراجوا، ويأتي موسم الأعاصير غير المسبوق هذا العام في وقت تواجه فيه أمريكا الوسطى أزمة اقتصادية ناجمة عن وباء فيروس كورونا بينما يقول خبراء إن تراكم المصاعب قد يدفع إلى موجة جديدة من الهجرة من المنطقة.

 


اعصار ايوتا فى كولومبيا

خسائر اعصار ايوتا

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اعصار يوتا

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