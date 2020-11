أمواج إعصار يوتا تضرب اليابسة وتصيب السكان بالرعب في جزيرة كولومبية.. فيديو

اصطحب اعصار يوتا الذي بدأ نشاطه في جزيرة سان أندريس الكولومبية أمواج قوية أصابت سكان الجزيرة بالذعر من شدة الأمواج التي خرجت إلى اليابسة، وأظهرت لقطات فيديو عرضتها شبكة ABC News الأمريكية، فيديو لأمواج هائلة تخرج إلى اليابسة بينما سمع صراخ السكان الذين أصيبوا بالذعر في جزيرة سان أندريس، قبالة ساحل نيكاراجوا، حيث اقتربت العاصفة القوية من الوصول إلى اليابسة في أمريكا الوسطى.

