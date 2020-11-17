ألمانيا تعلن القبض على لصوص سرقوا مجوهرات أثرية بقيمة مليار دولار

كتب سمير حسنى

أعلنت السلطات الألمانية اليوم الثلاثاء، القبض على لصوص سرقوا مجوهرات أثرية بقيمة مليار دولار، جاء ذلك نقلا عن قناة الحرة الأمريكية.

وتعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر 2019، حيث أعلنت الشرطة الألمانية قيام لصوص بسرقة مجوهرات أثرية وكنوزاً ثمينة من داخل قصر مدينة دريسدن.

وقالت الشرطة ومسؤولون في قصر دريسدن، إن اللصوص تسللوا في الساعات الأولى من فجر اليوم إلى داخل القصر وسرقوا ثلاث مجموعات "لا تقدر بثمن" من مجوهرات تعود للقرن الثامن عشر، مشيرة إلى أن تلك المجوهرات تحتوي على ماس وياقوت وزمرد.

وأظهرت صور التقطتها كاميرا المراقبة الأمنية، أظهرت رجلين يتسللان إلى متحف جرين فاولت في قصر دريسدن الباروكي، عبر نافذة صغيرة، ثم قاما بتحطيم ثلاث علب عرض، وسرقة محتوياتها.

وأكدت مديرة المتحف ماريون أكرمان، التي وصفت الأشياء المسروقة بأنها "لا تقدر بثمن"، أكدت على أنه سيكون من المستحيل بيع تلك المسروقات في الأسواق.

وقال زميلها ديرك سيندرام: نتحدث هنا عن أشياء ذات قيمة ثقافية وتاريخية لا تقدر بثمن. "إنه تراث ثقافي عالمي، لا يوجد مكان آخر يوجد فيه مثلاً لهذه المجموعة من المجوهرات بهذا الشكل والجودة والكمية"، حسب تعبيره.