اليوم السابع
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خالد صلاح
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ألمانيا تدعو تركيا لوقف الاستفزازات الأحادية لتسهيل الحوار فى شرق المتوسط

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 11:55 ص
ألمانيا تدعو تركيا لوقف الاستفزازات الأحادية لتسهيل الحوار فى شرق المتوسط ميركل
برلين (أ ش أ)

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دعا وزير الدولة للشئون الخارجية الألمانى ميجيل بيرجر، تركيا إلى وقف الاستفزازات الأحادية الجانب، من أجل تسهيل الحوار في شرق البحر المتوسط، وقال بيرجر - خلال إحاطة إعلامية وتعليقاً على الزيارة غير القانونية التى قام بها رئيس تركيا إلى بلدة فاروشا المسيجة الأحد الماضي، وفقا لوكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) اليوم الثلاثاء، إن "برلين ملتزمة بقرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على قيام اتحاد فيدرالي ذي منطقتين وطائفتين".

وأوضح بيرجر أن ألمانيا، في إطار رئاستها للاتحاد الأوروبى، تعمل من أجل المزيد من خفض التصعيد في شرق البحر المتوسط ​​وتظل على استعداد لدعم أي جهد معقول لتحقيق هذه الغاية، مشيرا إلى أن بلاده أكدت - مراراً - أن حل القضايا الخلافية في شرق البحر المتوسط ​​لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار بين جميع الأطراف، مضيفا أنه من أجل إجراء مثل هذه المحادثات فإن تركيا مدعوة بشكل خاص إلى الامتناع عن الاستفزازات الأحادية الجانب.

المانيا

تركيا

البحر المتوسط

الاتحاد الاوروبى

استفزازات تركيا

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