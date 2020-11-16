27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا و 19وفاة و599 حالة فى تونس

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم، الاثنين، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 12 من المصابين، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة -في بيان نقلته الإذاعة الموريتانية- أنه بتلك الحالات الجديدة، يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 7979 حالة، منها 7536 حالة شفاء، و165 وفاة.

فيما أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم، الاثنين، تسجيل 19 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2389 حالة.



وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 599 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 81 ألفا و3 إصابات.