"يو إس إيه توداى": بايدن يدلى بخطاب اليوم عن أجندته الاقتصادية لزيادة الوظائف

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "يو إس ايه توداى" الأمريكية إن الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس سيتحدثان عن الاقتصاد مساء الإثنين، فى ويلمنجتون بولاية ديلاوير، وفقًا لبيان صحفى صادر عن الفريق الانتقالى "بايدن-هاريس".

سيتحدث الثنائى عن "الانتعاش الاقتصادى، وإعادة البناء بشكل أفضل على المدى الطويل" فى أول خطاب لهما يتناول الوضع الاقتصادى للبلاد منذ فوزهما فى الانتخابات الرئاسية.

وخلال السباق الرئاسى، وضع بايدن أجندة اقتصادية موسعة تركز على زيادة عدد الوظائف الأمريكية، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعى، ومحاربة عدم المساواة الاقتصادية.

فى خطاب ويلمنجتون ، يمكن أن يقدم الرئيس المنتخب نسخًا محدثة من هذه الخطط ، بالنظر إلى الحقائق الجديدة لتفاقم الوباء والتوقعات الاقتصادية ، فضلاً عن الواقع المحتمل لانقسام الكونجرس.

وتوقع المحللون أن مقترحات بايدن ستعيد 11 مليون وظيفة و670 مليار دولار من الناتج المحلى الإجمالى السنوى، الذى تم القضاء عليه - ولم يتعاف بعد - فى الأزمة بسرعة أكبر مما لو كان الرئيس دونالد ترامب قد فاز بولاية ثانية.

ومع ذلك، فإن حجم خطط بايدن الآن يتوقف على ما إذا كان الديمقراطيون سيسيطرون على مجلس الشيوخ بشكل ضيق أو إذا كان يجب التفاوض على جميع التشريعات مع زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

واجتمع بايدن بالفعل مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بشأن "الحاجة الملحة" لمزيد من التحفيز، وفقًا لمساعدين. لم يتحدث بايدن بعد مع القادة الجمهوريين في الكونجرس.