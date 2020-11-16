وزير الخارجية اللبنانى الأسبق يؤكد ضرورة التوصل لسلام مع إسرائيل

كتب أحمد عرفة

أكد وزير الخارجية اللبناني الأسبق، جبران باسيل، أن الجيش اللبناني "قصّر" في محاربة داعش، نافيا أي موافقة له على تدخلات إيران في دول الخليج.



وجدد جبران باسيل، خلال حواره مع قناة العربية الحدث، تأكيده ضرورة التوصل لسلام مع إسرائيل، مؤكدا عدم ممانعته للسلام مع إسرائيل.



وأوضح وزير الخارجية اللبناني الأسبق، أنه لا يمانع حكومة مستقلين بـ"الكامل"، متابعا: إذا أردنا فك التحالف مع حزب الله سيكون هذا بإرادتنا وليس بالفرض علينا.



واستطرد جبران باسيل: محتاط من إمكانية نشر محاضر اجتماعاتي مع الأمريكيين، معلنا استعداده فك الارتباط عن حزب الله شرط إعطاء لبنان ثمنا مقبولا.