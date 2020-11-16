وزارة الصحة البريطانية تتوقع الحصول على جرعات لقاح كورونا فى ربيع 2021

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، أنها تتوقع الحصول على الجرعات الأولى للقاح شركة "موديرنا" الأمريكية ضد عدوى فيروس كورونا المستجد، فى ربيع العام 2021.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت وزارة الصحة البريطانية، هناك أخيرا أخبار جيدة من موديرنا، إنها خطوة مهمة جديدة في سبيل الحصول على لقاح فعال ضد المرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة البريطانية أن الحكومة البريطانية تخوض مفاوضات مع موديرنا لضمان ظهور هذا اللقاح في بريطانيا، لافتة إلى أن الشركة تزيد تدريجيا سلسلة التوريدات إلى أوروبا، ما يعنى أن الجرعات الأولى ستكون متاحة بالنسبة إلى بريطانيا ليس أبكر من ربيع العام 2021.