هولندا: إطلاق النار على السفارة السعودية فى لاهاى كان بدافع إرهابى

كتب أحمد عرفة

قالت الشرطة الهولندية، إن إطلاق النار على السفارة السعودية فى لاهاي الذى وقع الأسبوع الماضى كان بدافع إرهابى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضافت الشرطة الهولندية، أن الموقوف حاول قتل حارس السفارة السعودية في لاهاي.

وفى وقت سابق، كشف ناصر آل غنوم القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بالإنابة في لاهاي تفاصيل حادثة إطلاق النار على السفارة، قائلا، إن إطلاق النار تم الساعة 5.37 صباحا ولم يكن متواجدا بالمبنى سوى رجال أمن ولم تتم إصابة أى منهم، وفق قناة الإخبارية.

أضاف أن السفارة تقع على طريق عام لذا فالمجرم ترجل من سيارته ومن ثم أطلق النار على واجهة المبنى ووقع بالمبنى خسائر بسيطة.