نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتح باب الاشتراك والتجديد لمشروع الرعاية الصحية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، عن فتح باب الاشتراك والتجديد لمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم، بمقر النقابة بالشاطبى .

وقال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، إن فتح باب الاشتراك والتجديد بالمشروع العلاجي سيبدأ من السبت 28 نوفمبر ويستمر حتى 28 فبراير 2021.

وأضاف أن فتح باب الاشتراك جاء هذا العام في ظل ظروف استثنائية نظرا لبدء انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، مؤكدا أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في مقراتها المختلفة حفاظا على سلامة المهندسين أثناء قيامهم بالاشتراك هذا العام.

كما أوضح "الكسار" أن المشروع يضم هذا العام عدد كبير من المستشفيات والمراكز العلاجية الكبري في التخصصات الطبية المختلفة لاستقبال المهندسين وأسرهم أنه فور اشتراك المهندس يستلم كتيب يضم كافة التعاقدات من مستشفيات ومراكز أشعة وتحاليل للاطلاع عليها والاستفادة منها أثناء العام.