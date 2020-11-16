اليوم السابع
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ميركل: القيود الاجتماعية أوقفت الزيادة السريعة في حالات كورونا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 09:44 م
ميركل: القيود الاجتماعية أوقفت الزيادة السريعة في حالات كورونا العزل في المانيا
رويترز

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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين إن العزل العام الجزئي الذي فرضته بلادها في بداية نوفمبر نجح في وقف الزيادة السريعة في حالات العدوى بفيروس كورونا.

وحثت ميركل الناس على الحد من مخالطتهم للآخرين قدر المستطاع وقالت إن اجتماعا لزعماء الولايات والزعماء الاتحاديين يوم 25 نوفمبر سيتخذ قرارات أكبر وأوسع لمواجهة الجائحة.

وقالت للصحفيين "القيود المعمول بها حاليا لم تعكس الاتجاه لكننا كسرنا ديناميكيات حالات العدوى الجديدة". وأضافت "القيود على المخالطة هي سر النجاح".

 


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