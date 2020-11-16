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موسكو: 725 شخصًا عادوا إلى إقليم قره باغ بعد نزوحهم إلى أرمينيا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 05:37 م
موسكو: 725 شخصًا عادوا إلى إقليم قره باغ بعد نزوحهم إلى أرمينيا اذربيجان وارمينيا
كتب أحمد عرفة

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أن 725 شخصًا عادوا إلى إقليم قره باغ بعد نزوحهم إلى أرمينيا جراء الأعمال القتالية في المنطقة.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن 475 نازحًا عادوا إلى أراضي قره باغ، أمس الأحد، بمرافقة دوريات تابعة لقوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في المنطقة، ليبلغ إجمالي عدد النازحين العائدين منذ 14 نوفمبر 725 شخصًا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن تبادل جثث القتلى بين الطرفين الأرمني والأذربيجاني يتواصل "بتنسيق من قوات حفظ السلام الروسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، موضحًا أن الخبراء العسكريين الروس يقومون بإزالة الألغام من "ممر لاتشين" الرابط بين أرمينيا وقره باغ.

ولفت المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن هذه الأعمال أسفرت، اليوم الاثنين، عن فحص كيلومتر واحد من الطريق الرابط بين مدينة ستيباناكيرت (عاصمة "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها) ومدينة غوريس في أرمينيا، وإزالة الألغام من هذا الجزء من الطريق، وتطهيره من عشرات المعدات العسكرية المحطمة والمتضررة.


روسيا

قره باغ

أرمينيا

أذربيجان

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