مودرنا: تقديم طلب للحصول على إذن استخدام الطوارئ للقاح كورونا الفترة المقبلة

كتبت هند عادل

أعلنت شركة مودرنا الأمريكية أنها تخطط لتقديم طلب للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء في "الأسابيع المقبلة"، مؤكدة على استمرار التجربة في جمع بيانات إضافية ذات صلة بالسلامة والفعالية حتى بعد تقديم الطلب.

ووفقا لتقرير لقناه cnbc الأمريكية، قالت الشركة إنه بحلول نهاية العام ، تتوقع شركة مودرنا أن يكون لديها ما يقرب من 20 مليون جرعة من اللقاح جاهزة للشحن في الولايات المتحدة وقالت إنها لا تزال في طريقها لتصنيع ما بين 500 مليون إلى مليار جرعة على مستوى العالم في عام 2021.

تمتلك الشركة بالفعل اتفاقيات توريد في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم. وأعلنت في أغسطس أنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة الأمريكية لتزويدها بـ 100 مليون جرعة من لقاحها.

وأعلنت مودرنا أن بيانات المرحلة الأولية من التجربة الثالثة تظهر أن لقاح فيروس كورونا الخاص بها فعال بنسبة تزيد عن 94٪ في الوقاية من كورونا وهي نتيجة أطلق عليها الرئيس التنفيذي ستيفان بانسيل "تغيير اللعبة".

قيم التحليل 95 إصابة مؤكدة بـفيروس كورونا من بين 30الف مشارك في التجربة. وتبين أن 90 حالة من حالات كورونا لوحظت في مجموعة الدواء الوهمي مقابل 5 حالات لوحظت في المجموعة التي تلقت لقاح من جرعتين. وأضافت أن ذلك أدى إلى فعالية لقاح تقدر بنحو 94.5٪.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب أنباء مماثلة الأسبوع الماضي عن المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح فايزر ، حيث تتسابق شركات الأدوية في جميع أنحاء العالم مع الزمن لإيجاد طرق للوقاية من الفيروس ، الذي انتشر إلى أكثر من 54.4 مليون شخص ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1.3 مليون.