مودرنا تعلن صلاحية لقاح كورونا لمدة شهر فى درجة حرارة الثلاجة العادية

كتبت هند عادل

أعلنت شركة مودرنا الأمريكية أنه من المتوقع أن يظل المرشح للقاح كورونا ثابتًا عند درجات حرارة الثلاجة القياسية من 2 إلى 8 درجات مئوية لمدة 30 يومًا، ارتفاعًا عن التقدير السابق البالغ 7 أيام، وفقا لبيان رسمي للشركة عبر موقعها.

وأوضحت الشركة في بيانها أن ظروف الشحن والتخزين طويل الأمد في درجات حرارة التجميد القياسية -20 درجة مئوية لمدة 6 أشهر، يتم توزيع mRNA-1273 باستخدام البنية التحتية المتاحة على نطاق واسع لإيصال اللقاح وتخزينه، ولا حاجة للتخفيف قبل التطعيم.

وأعلنت شركة مودرنا وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية متخصصة في علاجات ولقاحات RNA (mRNA) لإنشاء جيل جديد من الأدوية التحويلية للمرضى ، اليوم عن بيانات جديدة تظهر أن mRNA-1273 ، الخاص بكورونا يظل ثابتًا عند 2 إلى 8 درجات مئوية ، درجة حرارة المنزل القياسي أو الثلاجة الطبية ، لمدة 30 يومًا يدعم اختبار الاستقرار هذا الامتداد من تقدير سابق يبلغ 7 أيام. يظل mRNA-1273 مستقرًا عند -20 درجة مئوية لمدة تصل إلى ستة أشهر ، في ظروف مبردة لمدة تصل إلى 30 يومًا وفي درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى 12 ساعة.

وقال جوان أندريس ، رئيس العمليات الفنية ومسئول الجودة: "نعتقد أن استثماراتنا في تكنولوجيا توصيل mRNA وتطوير عملية التصنيع ستسمح لنا بتخزين وشحن لقاح فيروس كورونا المرشح في درجات حرارة شائعة في الثلاجات والمجمدات الصيدلانية المتاحة بسهولة".

وتتوقع الشركة أنها ستستمر في جمع معلومات الاستقرار الإضافية خلال الأشهر المقبلة لتقييم ما إذا كان يمكن شحن mRNA-1273 وتخزينه في ظل ظروف مرنة بشكل متزايد ، والتي سيتم وصفها بالتفصيل بعد الموافقة التنظيمية.