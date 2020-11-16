ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم إقليم "قندوز" الأفغانى عصمت الله مرادي قوله " إن الاشتباكات بدأت بعدما شنت حركة طالبان هجوما على قوات الأمن في دشت أرشي" ، مضيفة أنه تم إرسال تعزيزات إلى الإقليم لدعم قوات الأمن بالمنطقة.



وأشار مرادي إلى أن القوات الجوية تدعم أيضا قوات الأمن في الاشتباكات، وأردف قائلا إنه "حتى الآن، لقي 8 عناصر من طالبان مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح.. وتحاول قوات الأمن دحر هجوم طالبان."



وكانت حركة طالبان قد أعلنت أمس الأحد أنها شنت هجوما على مواقع أمنية في منطقة دشت أرشي.

