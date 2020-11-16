مطاردة بين سائق سيارة هارب وعربة شرطة روسية تنتهى باصطدام الطرفين.. فيديو

كتب محمد شعلان

في مشهد لا يمكن مشاهدته إلا في أفلام السينما الامريكية، وقعت مطاردة خطرة بين سائق السيارة حاول الهروب من ضابط شرطة، وعربة الشرطة، في مدينة أزور بإقليم كراسنويارسك الروسية ، ووثقت كاميرا مراقبة تابعة لدورية الشرطة لحظة هروب السائق بسيارته من المكان وتتبع الشرطة له، واستمرت المطاردة على الطريق لعدة دقائق ووقع تصادم بين السيارتين خلال عملية المطاردة.

وأعادت شبكة روسيا اليوم، نشر فيديو المطاردة بين السيارتين والتي انتهت المطاردة فيها عندما قام رجال الشرطة بإغلاق الطريق أمام السائق المتهور، مما أدى إلى اصطدام بينهما وسقوط المركبة في حفرة على جانب الطريق، وتم القبض على السائق الهارب بعد عملية الاصطدام الأخيرة.



السيارات بعد التصادم



تصادم السيارتين بعد المطاردة

وفي واقعة مطاردة أخرى، ألقت شرطة ولاية لويزيانا الأمريكية القبض على صبي يبلغ من العمر 11 عامًا بعد سرقته حافلة مدرسية وأخذها في رحلة، بينما خاض مطاردة مع الشرطة للحاق به لمدة 30 دقيقة انتهت باصطدام الحافلة بشجرة على طريق سريع.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن الصبي استقل الحافلة في الحادية عشر صباحا من موقف السيارات في مركز بروجرس هيد ستارت ، وهى عبارة عن روضة أطفال، وأوضح التقرير، أن الضباط استجابوا لنداء حول سيارة مدرسية مسروقة، وخاضت مطاردة لمدة 30 دقيقة بين الصبي وعشرات مركبات الدوريات عبر وسط المدينة.

وأشار التقرير، أن المطاردة انتهت في الساعة 11:30 صباحًا عندما اصطدم الصبي بشجرة وخط غاز ، على بعد حوالي 13 ميلاً من مكان أخذ السيارة، وقالت الشرطة إن الصبي صدم ثلاث سيارات قبل أن يتوقف وحاصر الضباط الحافلة ، وتم تقييد يدي الصبي ، الذي لم يذكر اسمه ، قبل وضعه في سيارة دورية.

واستطرد التقرير، أنه تم حجز الطفل الحدث في مركز احتجاز الأحداث باتون روج ووجهت إليه تهمة سرقة سيارة ، وثلاث تهم بإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات ، والاعتداء الجسيم. بالإضافة إلى تهمة الاعتداء المشددة حيث أن الصبي "حاول عمداً صدم سيارة" أثناء مطاردة الشرطة.