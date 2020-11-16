مصرع 8 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر سقوط حافلة بواد ضيق شمال غربى باكستان

إسلام آباد (أ ش أ)

لقى ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون إثر سقوط حافلة في واد ضيق بإقليم "خيبر باختونخوا" شمال غربى باكستان، ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الاثنين، عن مصادر بالشرطة قولها "إن الحافلة سقطت بعدما حاول قائدها إخلاء الطريق لإنقاذ مركبة أخرى من السقوط، فيما تم نقل 4 ركاب مصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى في مدينة بيشاور لتلقي العلاج اللازم".



يشار أن باكستان سجلت 2128 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذكر المركز الوطنى المعنى برصد تطورات فيروس كورونا، بوزارة الصحة الباكستانية -في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 359 ألفا و32 حالة منذ بداية الجائحة، بينما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 28 ألفًا و48 حالة.