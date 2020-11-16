مصادر عسكرية أمريكية: تخفيض القوات للنصف فى أفغانستان بحلول يناير

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن مصادر عسكرية تأكيدها تخفيض القوات الأمريكية للنصف في أفغانستان بحلول يناير. وأضاف قادة عسكريون، أن قرار سحب القوات سيشمل إعادة 500 جندى من العراق من أصل 3 آلاف.

وقبلها نقلت قناة العربية، عن وسائل إعلام أمريكية تأكيدها أن البيت الأبيض يطلب من وزارة الدفاع الأمريكية الاستعداد للانسحاب من العراق وأفغانستان.

وفى وقت سابق، سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الضوء على توقعات بشأن انتهاج إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن مسارًا ثابتًا نسبيًا في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)؛ في ضوء مساعيها نحو استعادة الاستقرار في عملية صنع القرار العسكري، مع إعادة التأكيد على التحالفات والمضي قدمًا في جهود التعامل مع نفوذ الصين المتزايد.