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مصادرة 72 شيشة فى حملة إشغالات مكبرة بالغربية

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 12:18 ص
مصادرة 72 شيشة فى حملة إشغالات مكبرة بالغربية المضبوطات
الغربية - عادل ضرة

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شن حى أول وحى ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب أحمد المغاورى سليمان رئيس حى ثان المحلة والمحاسب ممدوح النجار رئيس حى أول المحلة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة لتسيير الحركة المرورية ومصادرة إشغالات الكافيهات والمحلات.

وتمكنت الحملة من ضبط 16 شيشة واستندات وأكواب زجاج ولوحات إعلانات بالشوارع وموازين بائعين وأسطوانات غاز، كما نفذ مجلس مدينة قطور برئاسة هانى على مصطفى رئيس مركز ومدينة قطور و نواب رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة مكبرة على المقاهى والكافيهات لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ومنع تقديم الشيشة للمتردين عليها.

واستهدفت الحملة عددا من الكافيهات بقرى سجين وشبرا بلولة ودماط وكفر بلضم، أسفرت عن مصادرة 56 شيشة ومصادرة أكواب زجاجية وجرى غلق وتشميع المقاهى وتحرير محاضر للمخالفين.


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