مصادرة 1.5 طن لحوم ودواجن فاسدة داخل مطعم بالقاهرة

كتب J عبد الرحمن سيد

صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 1.5 طن لحوم ودواجن فاسدة داخل داخل مطعم للوجبات الجاهزة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد المطاعم الشهبرة للوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، بحوزته 1.5 طن "مقطعات لحوم – لحم دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع كوجبات جاهزة على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.