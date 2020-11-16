اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مستشار رئيس الجمهورية يزور مركز أورام الفيوم.. ويدعو لدعم الصرح

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:00 م
مستشار رئيس الجمهورية يزور مركز أورام الفيوم.. ويدعو لدعم الصرح جانب من الزيارة
الفيوم رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص  الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ووزير الصحة الأسبق، على زيارة ودعم مركز أورام الفيوم، وكان في استقباله الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام (مركز أورام الفيوم).

وتفقد وحدات المركز المختلفة  داخل مركز أورام الفيوم ، حيث أعرب عن سعادته البالغة بوجود هذا الصرح الطبي الكبير في محافظة الفيوم، لخدمة أهالي محافظات شمال الصعيد، والمجهود المبذول من مجلس إدارة والعاملين  به من أطباء وموظفين، بعد الانجازات التي تحققت داخل المركز، من تشغيل العيادات الخارجية ووحدة العلاج الكيماوي، ووحدة حرق أورام الكبد، والاشعة التشخيصية
والاشعة المقطعيه  "ووحدة الكشف المبكر عن أورام الثدى (الماموجرام) وحدة العلاج الاشعاعي.


ودعا  الدكتور عوض تاج الدين رجال الأعمال لدعم مركز أورام الفيوم، لمساعدة أهالي محافظات شمال الصعيد، وتقديم الدعم المعنوي لمرضى الأورام، لاستكمال هذا الصرح الطبي الكبير، الذي يخدم اهالي محافظات شمال الصعيد.


وفي ختام الزيارة تقدم مجلس أدارة مركز أورام الفيوم  واهدي له درع مركز أورام تقديرا لدعمة وزيارة مركز أورام الفيوم.
 

يذكر أن الدكتور عوض تاج الدين كان وضع حجر الأساس لإنشاء مركز أورام الفيوم منذ 18 عام عندما كان يشغل منصب وزير الصحة.

 

 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

مركز أورام الفيوم

مستشار رئيس الجمهورية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مستشار الرئيس لشئون الصحة بجامعة الفيوم: مرضى السكرى أكثر عرضة للإصابة بكورونا والعالم اختلف بعد انتشار الفيروس.. عوض تاج الدين: المبادرات الرئاسية ساهمت فى الحد من انتشار كورونا.. وجهزنا 320 مستشفى فى يوم واحد

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 04:25 م

عوض تاج الدين عن لقاح كورونا: كلها احتمالات وكل التطعيمات بمرحلة التجارب السريرية

الأحد، 15 نوفمبر 2020 09:42 م

عوض تاج الدين يؤكد على التواصل مع الجهات المصنعة للقاح كورونا لتوفير حصة لمصر

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 09:53 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة