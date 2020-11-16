مستشار رئيس الجمهورية يزور مركز أورام الفيوم.. ويدعو لدعم الصرح

الفيوم رباب الجالى

حرص الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ووزير الصحة الأسبق، على زيارة ودعم مركز أورام الفيوم، وكان في استقباله الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام (مركز أورام الفيوم).

وتفقد وحدات المركز المختلفة داخل مركز أورام الفيوم ، حيث أعرب عن سعادته البالغة بوجود هذا الصرح الطبي الكبير في محافظة الفيوم، لخدمة أهالي محافظات شمال الصعيد، والمجهود المبذول من مجلس إدارة والعاملين به من أطباء وموظفين، بعد الانجازات التي تحققت داخل المركز، من تشغيل العيادات الخارجية ووحدة العلاج الكيماوي، ووحدة حرق أورام الكبد، والاشعة التشخيصية

والاشعة المقطعيه "ووحدة الكشف المبكر عن أورام الثدى (الماموجرام) وحدة العلاج الاشعاعي.



ودعا الدكتور عوض تاج الدين رجال الأعمال لدعم مركز أورام الفيوم، لمساعدة أهالي محافظات شمال الصعيد، وتقديم الدعم المعنوي لمرضى الأورام، لاستكمال هذا الصرح الطبي الكبير، الذي يخدم اهالي محافظات شمال الصعيد.



وفي ختام الزيارة تقدم مجلس أدارة مركز أورام الفيوم واهدي له درع مركز أورام تقديرا لدعمة وزيارة مركز أورام الفيوم.



يذكر أن الدكتور عوض تاج الدين كان وضع حجر الأساس لإنشاء مركز أورام الفيوم منذ 18 عام عندما كان يشغل منصب وزير الصحة.



