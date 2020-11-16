اليوم السابع
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مستشار الأمن القومي الأمريكي يتعهد بنقل احترافي للسلطة لجو بايدن

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 08:17 م
مستشار الأمن القومي الأمريكي يتعهد بنقل احترافي للسلطة لجو بايدن روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي
رويترز

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قال روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، اليوم الاثنين إنه سيضمن انتقال السلطة بطريقة احترافية للفريق الذي يقوده السياسي الديمقراطي جو بايدن إذا تم اعتبار بايدن الفائز في الانتخابات الرئاسية وإن "من الواضح أن الأمور تبدو على هذا النحو الآن".

ويصر ترامب على أن انتخابات الثالث من نوفمبر شهدت "تزويرا" وأنه سيكون الفائز بعد سلسلة من الطعون القضائية في عدة ولايات.

وقال أوبراين أمام منتدى الأمن العالمي إنه يأمل في فوز ترامب بفترة ثانية لمدة أربع سنوات لكنه سيعمل مع أي إدارة جديدة برئاسة بايدن ونائبته كاملا هاريس.

وقال "إذا كانت هناك إدارة جديدة، فإنهم يستحقون بعض الوقت للمجيء وتنفيذ سياساتهم.

"إذا تأكد فوز بايدن-هاريس، ومن الواضح أن الأمور تبدو على هذا النحو الآن، فسيكون لدينا انتقال احترافي جدا من جانب مجلس الأمن القومي، لا ريب في ذلك".

ولم يقدم ترامب حتى الآن أدلة يمكن أن تقلب فوز بايدن بعدد 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا له. وأمام الولايات مهلة حتى الثامن من ديسمبر للتصديق على الانتخابات فيها واختيار أعضاء المجمع الانتخابي الذين سيختارون الرئيس الجديد رسميا في 14 ديسمبر كانون الأول.

وأوضح أوبراين أن بايدن مستعد فيما يبدو لتعيين فريق أمن قومي احترافي.

وقال مستشار الأمن القومي "الشيء العظيم هو أن هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية. نتبادل الأدوار وكانت لدينا انتقالات سلمية وناجحة(للسلطة) حتى في أكثر الفترات الخلافية".


مستشار الأمن القومي الأمريكي

جو بايدن

ترامب

الانتخابات الامريكية

نتائج الانتخابات الامريكية

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