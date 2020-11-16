مدينة القصير بالبحر الأحمر تعلن عن حاجتها لحراس أمن وعمال نظافة ..إعرف التفاصيل

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة القصير، جنوب محافظة البحر الأحمر فى اعلان رسمى حمل رقم 2 لعام 2020 عن حاجته ل 4 حراس أمن وعاملين نظافة، بأجر يومى 100 جنية، تستقطع منها المعاشات.

وكشف مجلس المدينة فى اعلانه عن المستندات المطلوبه لشغل تلك الوظائف وهى شهادة ميلاد مميكنه، وصورة رقم قومي، صحيفة حالة جنائية، صورة شهادة الخدمة العسكرية، كعب عمل بالرقم التأميني، شهادة المؤهل أو محو الأمية، ملف لحفظ الأوراق.

وتابع الاعلان: تقدم طلبات العمل باسم اللواء رئيس الوحدة المحلية لمدينة القصير، فى مدها اقصاها 10 ايام من تاريخ الاعلان والذى بدا منذ الأمس 15 نوفمبر 2020 .

كان سلم اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، 100 بطاقة رقم قومى للسيدات الأولى بالرعاية، اول امس السبت، بقاعة الوحدة المحلية، وذلك فى إطار بدء المرحلة الأولى من مبادرة " بطاقتك حقوقك" التى تبناها المجلس القومى للمرأة للوقوف بجانب الفتيات والسيدات، بحضور سكرتير المدينة وممثلى المجلس القومى للمرأة بالقصير وبعض من الرئدات الريفيات وممثل قطاع مصلحة الأحوال المدنية بالمدينة.

وحرص رئيس مدينة القصير على المشاركة فى المبادرة لايمانه بتجاه تعزيز دور المرأة وقيمتها فى المجتمع وضرورة ضمان حصولها على كافة حقوقها فى الرعاية الصحية او الاجتماعية أو السياسية، مشيراً إلى أن الدولة تبنت قضايا متعددة للحفاظ على حقوق المرأة.