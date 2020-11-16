مدير الصحة العالمية: الحصول على لقاح ناجع ضد كورونا لن يوقف الجائحة

كتب أحمد عرفة

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، اليوم الإثنين، أن الحصول على لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد لن يوقف بحد ذاته الجائحة. ووفقا لموقع روسيا اليوم قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه منذ بداية جائحة كورونا عرفنا أن تطوير لقاح سيكون أمرا حيويا لإحكام السيطرة على الجائحة لكن من المهم التشديد على أن اللقاح سيكمل الأدوات الأخرى التى تتوفر لدينا ولن يستبدلها.

وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "أى لقاح لن يوقف بذاته جائحة كورونا، سيكون علينا في أي حال من الأحوال مواصلة المراقبة، وإجراء الفحوص واتباع الحجر ورعاية الحالات، ومتابعة الإصابات مع عزل المخالطين، وإشراك المجتمعات وتشجيع الأشخاص على التحلي بالحذر"، موضحا أن التوريدات الأولى للقاح ضد كورونا ستكون محدودة، لهذا السبب سيتم منح الأولوية للموظفين الصحيين والمسنين والفئات الأخرى من الناس التي تعتبر عرضة للمرض، ونأمل أن يخفض هذا الأمر عدد الوفيات وأن يمكن الأنظمة الصحية من احتواء الوضع، لكن سيبقى لدى الفيروس مجال كبير للتحرك.

وفى وقت سابق أعلنت شركة موديرنا الأمريكية نجاح لقاحها الذى يقي من فيروس كورونا بنسبة 95٪ تقريبًا، ووفقا لتقرير لصحيفة BBC البريطانية أكدت مودرنا إنه "يوم رائع" وأن الشركة تخطط لتقديم طلب للحصول على الموافقة على استخدام اللقاح في الأسابيع القليلة المقبلة ومع ذلك ، لا تزال هذه بيانات مبكرة ولا تزال الأسئلة الرئيسية دون إجابة، وشملت تجارب اللقاح 30 ألف شخص في الولايات المتحدة مع إعطاء نصفهم جرعتين من اللقاح، بفاصل أربعة أسابيع، والباقون لديهم حقن وهمية، واستند التحليل إلى أول 95 ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا.