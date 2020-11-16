اليوم السابع
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محمد عبد المحسن وكيلا لوزارة التربية والتعليم بأسيوط

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 12:05 م
محمد عبد المحسن وكيلا لوزارة التربية والتعليم بأسيوط محمد عبدالمحسن
أسيوط - فريق المحافظات

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أصدر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قرارا يتضمن تكليف محمد عبد المحسن أحمد مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط للعمل مديرا لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كما تضمن القرار تكليف محمد إبراهيم الدسوقى عبد المجيد كبير معلمين بالمديرية، ليصبح وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.

ومحمد عبد المحسن حصل على ليسانس آداب قسم إجتماع عام 1984  وتدرج فى الوظائف التعليمية حتى وصل إلى وظيفة مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية بالقرار رقم 219لسنة 2018   حتى صدر قرار تكليفه  لشغل منصب وكيل لوزارة التربية والتعليم بأسيوط.

كان قد اعتمد اليوم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حركة تغييرات رسمية جديدة لمديري ووكلاء مديريات التربية والتعليم بعدد من المحافظات.

 

 


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