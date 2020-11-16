محافظ بورسعيد يوجه سرعة انتهاء الأعمال بسوق العصر تمهيدًا لافتتاحه

بورسعيد محمد فرج - السيد فلاح

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة أعمال سوق العصر وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والأجهزة المعنية.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من كل الأعمال ورصف المنطقة المحيطة به استعدادًا لافتتاحه، حيث تمت مراعاة الشكل الجمالي عند تصميمة وكذلك توافر كل الاشتراطات.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة في تطوير كل الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية لتكون إضافة جديدة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أصدر المحافظ توجيهاته بالبدء في إنشاء سوق جديدة للأنشطة المختلفة يضم البائعين بمناطق البلدية والروضة والسواحل، في إطار تطوير المنطقة المحيطة بسوق العصر بحى العرب، وتماشيًا مع الطفرة الملموسة على أرض بورسعيد في القضاء على الأسواق العشوائية وإقامة مجمعات خدمية، تقدم خدمات للمواطنين على درجة كبيرة من الكفاءة، وتساهم في الارتقاء بسبل الحياة للمواطنين.

وفى وقت سابق واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد جولاته علي المشروعات التنموية والخدمية التي تقام علي أرض المحافظة حيث قام لجولة تفقدية بشارع الثلاثينى، وذلك لمتابعة آخر مستجدات أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى شهدها الشارع، وخلال جولته طالب المحافظ أصحاب المحلات بالالتزام بالمساحات المقررة لهم ورفع الإشغالات التى تعيق السيولة المرورية وحركة المواطنين، مؤكدًا ضرورة تعاون المواطنين فى كل القطاعات مع جهود الأجهزة التنفيذية من أجل تحقيق الصالح العام .

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أنه الفترة الحالية تشهد أعمال تطوير فى كل المحاور والميادين بالمحافظة ضمن خطة شاملة للارتقاء بالطرق وتسهيل الحركة للمواطنين، لافتًا إلى أن شارع الثلاثينى شهد أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة باعتباره من الشوارع الحيوية بالمحافظة، وذلك فى إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بالوعى بجهود الدولة والأجهزة التنفيذية والتى تعمل ليلاً ونهارًا من أجل المواطنين، وتحقيق الصالح العام، مؤكدًا ضرورة التزام كل المحلات بالمساحات المقررة وإزالة إشغالات الطريق التى تسبب الازدحام ومنع عودتها مرة أخرى.