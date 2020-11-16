محافظ بورسعيد يطالب أصحاب المحال بالالتزام بالمساحات المقررة ورفع الإشغالات

بورسعيد السيد فلاح - محمد فرج

واصل اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد جولاتة علي المشروعات التنموية والخدمية التي تقام علي أرض المحافظة حيث قام لجولة تفقدية بشارع الثلاثينى ، وذلك لمتابعة آخر مستجدات أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى شهدها الشارع ، وخلال جولته طالب المحافظ أصحاب المحلات بالالتزام بالمساحات المقررة لهم ورفع الاشغالات التى تعيق السيولة المرورية وحركة المواطنين، مؤكدا على ضرورة تعاون المواطنين فى كافة القطاعات مع جهود الأجهزة التنفيذية من أجل تحقيق الصالح العام .

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أنه الفترة الحالية تشهد أعمال تطوير فى كافة المحاور والميادين بالمحافظة ضمن خطة شاملة للارتقاء بالطرق و تسهيل الحركة للمواطنين، لافتا إلى أن شارع الثلاثينى شهد أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة باعتباره من الشوارع الحيوية بالمحافظة، وذلك فى إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بالوعى بجهود الدولة والأجهزة التنفيذية والتى تعمل ليلا ونهارا من أجل المواطنين، وتحقيق الصالح العام، مؤكدا ضرورة التزام كافة المحلات بالمساحات المقررة و إزالة إشغالات الطريق التى تسبب الإزدحام ومنع عودتها مرة أخرى.



جولة محافظ بورسعيد بشارع الثلاثينى