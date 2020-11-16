محافظ المنيا يكرم "العامل الأمين" بعد تسليمه مبلغ مالى وهاتف لصاحبه

المنيا – حسن عبد الغفار

كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، عزيز فوزي مسعود عامل نظافة بحي غرب مدينة المنيا وذلك لأمانته، حيث عثر على مبلغ مالي وهاتف أثناء عمله، وقام بتسليمهما لصاحبهما من خلال رئاسة الحي .

ومنح المحافظ "العامل الأمين" شهادة تقدير ومبلغ مالي نظير أمانته، مؤكدا أن المكافاة لا توازى القيمة الأخلاقية التي قدمها، مما يجعله مثالا وقدوة للجميع.

وقال المحافظ إن تلك القيم الأصيلة، ليست بجديدة على شهامة ومروءة أهل الصعيد، داعيا الى ضرورة دعم ورعاية النماذج المشرفة من أبناء المحافظة، والتي نفخر بها جميعا .



