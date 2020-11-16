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محافظ المنيا يفتتح المؤتمر الأدبى العشرون لوسط الصعيد غدا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 07:50 م
محافظ المنيا يفتتح المؤتمر الأدبى العشرون لوسط الصعيد غدا محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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يفتتح غدا الثلاثاء اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، والدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة ومحمد نبيل رئيس أقليم، وسط الصعيد الثقافى المؤتمر الأدبى العشرون لإقليم وسط الصعيد، تحت عنوان الثقافة بناء فكر وتحصين الوعى في وسط الصعيد.

وقال خالد إسماعيل مدير عام ثقافة المنيا، إن المؤتمر يتناول عدة محاور من بينها دور  المؤسسات الثقافية فى تشكيل الوعى الثقافى والإبداع وتطور المروث الثقافى فىى وسط الصعيد من خلال مناقشة الملامح الشعبية فى رواية المساء لفراج فتح الله.

وأضاف مدير ثقافة المنيا، أن المحافظ ورئيس الهيئة سوف يفتتحان معرض الفن التشكيلى لذوى الهمم ومعرض الكتاب والذى يضم مجموعة كبيرة من الكتب في مختلف المجالات إلى جانب تقديم عرض فنى تقدمه فرقة المنيا للفنون الشعبية، وفى مساء نفس اليوم، سوف تقدم فرقة المنيا الموسيقية حفلا فنيا لضيوف المؤتمر إلى جانب إقامة أمسية شعرية للأدباء والشعراء وعدد كبير من المتهمين بالحركة الأدبية.

وألمح إسماعيل إلى أن المؤتمر سوف يناقش محورا هاما تحت عنوان الرقمنة وثقافة المواجهة من خلال مناقشة الإعلان ونشر ثقافة السلام ودور الأدب الرقمى في تأسيس الوعى الثقافى والفكرى.


الهيئة العامة لقصور الثقافة

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